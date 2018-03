Oltre Facebook/Colossi social il futuro passa dal rispetto di regole e fisco

Un paio di mesi fa ho avuto modo di rivedere, dopo tanti anni, un mio antico collega americano, professore di Economia Industriale a Berkeley con cui, alcuni decenni fa, avevo condiviso studi e convegni sugli strumenti utili per controllare il funzionamento del mercato ed il rispetto delle regole della concorrenza da parte delle grandi imprese. La conversazione si è concentrata soprattutto su come in passato una crescente parte del mondo politico americano aveva reagito nei confronti dello strapotere dei giganti dell’economia che...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD