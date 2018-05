Pensioni, Boeri: l'Inps vuole obbligare i datori a pagare i contributi dei rider

L'Inps vuole dare una pensione ai rider. «Stiamo lavorando per monitorare i lavori della Gig Economy. Vogliamo registrare quelle transazioni, i tipi di lavoro attraverso le app per vincolare i datori di lavoro a pagare i contributi. Noi stessi vogliamo farci piattaforma», ha detto il presidente dell'Inps Tito Boeri in un incontro al Salone del Libro per presentare il Festival dell'Economia di Trento. «Non ci sono nel mondo esperienze di successo», ha aggiunto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA