Requisiti per la pensione fermi fino al 2022 dopo il gradino di cinque mesi che scatterà dal prossimo gennaio, portando l’età per la vecchiaia a 67 anni. Poi negli anni seguenti accelerazione del meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita con tappa a 68 anni (sempre per la vecchiaia) già dal 2029 e crescita fino ai 70 anni e 8 mesi nel lontanissimo 2065. Mentre si attendono a partire dalla prossima legge di Bilancio le mosse della maggioranza giallo-verde anche in campo previdenziale, la Ragioneria...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD