PepsiCo acquista l'israeliana SodaStream per 3,2 miliardi di dollari

La Pepsico ha annunciato l'intenzione di acquistare SodaStream, azienda israeliana che produce apparecchi per produrre bibite gassate a casa, per 3,2 miliardi di dollari (circa 2,8 miliardi di euro). Lo riporta il sito della Cnbc secondo cui l'accordo consente alla Pepsi di mettere nel suo listino una nuova linea di prodotti che raggiungono direttamente i clienti nelle case e non più solo nei negozi.



SodaStream è la maggiore azienda di Israele nel settore: volto pubblicitario della compagnia è stato l'attrice Usa Scarlett Johanson. L'attrice a suo tempo decise di continuare nel suo impegno nonostante la campagna di boicottaggio del Bds dell'azienda, accusata di avere stabilimenti di produzione nella in Cisgiordania. Sodastream spostò allora la sede di Mishor Adumim, poco sotto Gerusalemme oltre la Linea Verde, nel Negev con la perdita di lavoro da parte di numerose famiglie palestinesi. L'intenzione di acquisto da parte della Pepsi sarà ora al vaglio degli azionisti dell'azienda israeliana.



Il prezzo pagaro da Pspsi, pari a 144 dollari per azione, rappresenta un premio del 32% rispetto al prezzo medio delle azioni di SodaStream International degli ultimi 30 giorni. Il closing dell'operazione è previsto nel gennaio del 2019.



«SodaStream è un'azienda straordinaria che offre ai consumatori la possibilità di produrre bevande dal gusto eccezionale riducendo al tempo stesso la quantità di rifiuti generati, in linea con la nostra filosofia di un pianeta più sano e più sostenibile», ha dichiarato il numero uno di PepsiCo Indra Nooyi, che lascerà la guida della multinazionale il prossimo 3 ottobre dopo 12 anni di leadership.



