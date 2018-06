Confcommercio: Pil, a giugno verso crescita zero

Alla luce delle indicazioni giunte da produzione industriale, sentimento delle famiglie e delle imprese, Confcommercio stima per il mese di giugno una variazione congiunturale nulla del Pil mentre su base annua l'incremento sarebbe dello 0,9% (1,0% a maggio), confermando un ulteriore rallentamento rispetto al primo trimestre. Nel secondo trimestre 2018 Confcommercio prevede una crescita nulla in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe all'1,0%.



L'associazione segnala come «le incertezze che caratterizzano il quadro congiunturale, associate ad un ampliamento dell'area del disagio sociale hanno contribuito a mantenere un profilo molto contenuto della domanda da parte delle famiglie» con un indicatore dei Consumi Confcommercio che a maggio ha registrato un aumento dello 0,1% sia in termini congiunturali, sia nei confronti dello stesso mese del 2017.

