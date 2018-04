Pmi, a dieci anni dalla nascita di Aim sono 98 le società quotate

A dieci anni dalla nascita di Aim, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, sono 98 le società quotate, per una capitalizzazione di mercato di 6,2 miliardi di euro a fine febbraio 2018. A tracciare il bilancio sono Ambromobiliare e 4Aim, nel corso di un convegno a Milano sul tema “ 10 anni di Aim Italia: evoluzione e prospettive del mercato per le Pmi ” . Il mercato Aim ha conosciuto negli anni uno sviluppo costante, con un totale di 133 ammissioni e una raccolta di 3,3 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi in Offerta pubblica di sottoscrizione (Ops) e 0,2 miliardi in Offerta pubblica di vendita (Opv). Nel 2017 sono state 26 le piccole e medie imprese italiane che hanno deciso di quotarsi e nei primi mesi di quest'anno se ne contano già sei. Ambromobiliare, che nel 2016 ha dato vita a 4Aim Sicaf, ha supportato le società fin dall'esordio del mercato Aim ed in 10 anni ha accompagnato alla quotazione 33 aziende.

