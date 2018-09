Poste, Del Fante: non chiuderemo gli uffici nei comuni con meno di 5mila abitanti

Poste italiane non chiuderà gli uffici nei Comuni sotto 5 mila abitanti. Nell'ambito del nuovo modello di recapito l'azienda «non chiuderà uffici postali nei paesi minori» e in particolare nei centri con meno di 5mila abitanti: l'amministratore delegato Matteo Del Fante lo ribadisce in una audizione alla Camera sottolineando l'intenzione della società di evitare «un accanimento su territori», aree svantaggiate del Paese dove il servizio non è economicamente giustificato da una adeguata domanda di mercato, dove Poste non effettua consegne quotidianamente e dove «altre realtà, private ma anche pubbliche, stanno chiudendo».



Nell'ambito degli oltre 10 mila «ingressi a pieno organico» previsti dal piano industriale 2018-2022, Poste metterà in campo circa 4.500 dipendenti «per il recapito dei pacchi nel pomeriggio», un servizio che il postino tradizionale abituato agli orari della mattina «non fa volentieri» ma una opportunità di lavoro che riscuote l'interesse di «molti giovani, anche laureati», spiega Del Fante. Altri 5mila e 500 rafforzeranno in particolare i servizi finanziari e assicurativi, «lavoreranno negli uffici postali: per allagare il numero di prodotti e i servizi di consulenza abbiamo bisogno di più persone» In generale il piano di nuovi ingressi strutturali di personale si articolerà circa in 4.600 assunzioni, 3.800 stabilizzazioni da contratto a tempo determinato a indeterminato, 1.800 trasformazioni da part time a full time.



«I 13 mila uffici postali servono 34 milioni di italiani e 1,5 milioni di clienti tutti i giorni vengono nei nostri uffici. L'ufficio postale è una piattaforma fisica per offrire prodotti diversi. Vogliamo diventare la rete di distribuzione capillare e più affidabile del paese. Il futuro è la consegna dei pacchi fino a 5 chilogrammi. C'è una diminuzione costante dei volumi postali, mentre siamo indietro nell'e-commerce dove i pacchi cresceranno del 15% l'anno i pacchi. I ricavi da pacchi cresceranno nei prossimi anni», afferma ancora Del Fante.







