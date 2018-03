Poste, dividendo di 0,42 euro per azione. Al Tesoro 160 milioni

Il consiglio di amministrazione di Poste ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 maggio, il pagamento di un dividendo di 0,42 per azione. Rispetto alla chiusura del titolo oggi a Piazza affari la cedola è pari a circa il 5,52% del valore di ogni azione. La data prevista di stacco della cedola è il 18 giugno 2018, con data di registrazione il 19 giugno data di pagamento il 20 giugno 2018.



Per l'esercizio 2017 Poste Italiane distribuirà un dividendo agli azionisti pubblici pari a circa 160 milioni per il Tesoro (che ha in portafoglio il 29,6%) e 192 milioni per Cdp (primo socio con il 35%). Il pay-out complessivo è all'80% dei 689 milioni di utile netto (in aumento rispetto ai 622 milioni dell'esercizio 2016).



