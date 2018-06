Poste, alleanza con Amazon: pacchi anche di sera e nel week end

Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon, per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. L'accordo che, annuncia una nota di Poste, avrà una durata di 3 anni e sarà rinnovabile per altri 2 prevede anche la consegna serale, fino alle 19:45, e nel week-end. Poste Italiane, si legge, fornirà il servizio «attraverso la capillare presenza territoriale garantita da oltre trentamila portalettere impegnati nelle attività di recapito, dal corriere espresso SDA e dalla flotta MistralAir, la compagnia aerea del Gruppo». Grazie a questo accordo, Poste Italiane - conclude la nota - accelera lo sviluppo dell'e-commerce in Italia con positive ricadute sugli investimenti in tecnologia e sull'occupazione. Infatti, al 2020 i dipendenti impegnati nella logistica dei pacchi saranno 10 mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA