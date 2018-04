Antirtust multa da 4,4 milioni a Fastweb per pubblicità ingannevole

L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb, per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb «ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell'infrastruttura utilizzata».

