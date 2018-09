Qatar Airways, conti in rosso per il blocco dello spazio aereo

La compagnia Qatar Airways ha chiuso l'esercizio 2017-2018 in rosso con una perdita di 252 milioni di ryial, ossia circa 58 milioni di euro. Se si paragona all'utile realizzato nell'esercizio precedente che era di 2,79 miliardi di ryal ossia 641 milioni di euro, il dato è ancora più grave.



La causa di queste gravi perdite è da cercare nel blocco dello spazio aereo, che è iniziato nel giugno del 2017, da parte dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, del Bahrein e degli Emirati Arabi. Il blocco ha avuto un impatto sui posti di lavoro del 19% e l'ebitdar si è ridotto di 1,76 miliardi di ryian a 9,714 miliardi. Inoltre sono state perse delle posizioni lavorative nei Paesi che operano il blocco e la società ha dovuto sostituire 18 rotte mature, aprendone 14 nuove. È stato proprio il costo dell'apertura di nuove destinazioni, che ha mandato i conti in rossi.



«Grazie alla nostra robusta pianificazione, a rapidi azioni di fronte alla crisi, alle nostre soluzioni focalizzate sui passeggeri e allo staff dedicato, l'impatto è stato minimizzato e non è stato certamente così negativo come i nostri vicini speravano», ha commentato l'amministratore delegato della compagnia aerea Akbar Al Baker.

