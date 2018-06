Quota 100, cosa significa? La proposta di di Maio sulle pensioni

«Supereremo la leggecon la ""», ha detto il neo ministro di Lavoro e Sviluppo Luigiparlando diin una lunga diretta facebook dal Mise. Ma cosa significa? Per "quota 100" si intende in pratica la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100. Un esempio: 40 anni di versamenti e 60 di età.LEGGI ANCHELa quota 100 è molto conveniente per chi ha accumulato molti anni di contributi perché potrà certamente andare in pensione prima di quanto prevede oggi la legge Fornero.