Recordati passa al fondo britannico Cvc per 3 miliardi, crolla il titolo

Recordati emigra in Gran Bretagna. Gli azionisti di Fimei, che detengono circa il 51,8% della società farmaceutica, cederanno infatti la loro intera partecipazione nel Gruppo a un consorzio di fondi di investimento controllato dal fondo britannico Cvc Capital Partners.



Il corrispettivo dell'operazione è di circa 3 miliardi di euro, pari a un prezzo di 28 euro per ciascuna azione di Recordati. Il corrispettivo sarà pagato per circa 2,3 miliardi di euro al closing dell'operazione e per 750 milioni in strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine.



Pioggia di vendite su Recordati dopo l'annuncio dell'operazione con Cvc. Il titolo è il peggiore dell'indice Ftse Mib con una discesa del 14,65% a 29,07 euro. Il titolo della cas farmaceutica italiana si sta allineando al prezzo dell'offerta.



