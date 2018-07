Reddito cittadinanza, ecco il piano di Tria per finanziarlo: «Ma attenti alle risorse»

Sul reddito di cittadinanza il cantiere, ma forse sarebbe meglio dire i cantieri, sono partiti. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha messo al lavoro i suoi tecnici per trovare una via «sostenibile per i conti pubblici», per attuare la principale promessa elettorale del Movimento Cinque Stelle. Un progetto sul quale, ovviamente, si muovono anche i collaboratori del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio. Due vagoni che primo o poi dovranno convergere. A via XX settembre, nelle prime riunioni tecniche, qualche indicazione...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD