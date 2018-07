Reddito di inclusione, ecco le novità

Crescono i beneficiari del reddito di inclusione (Rei): da ieri si è allargata la platea dei beneficiari. Come previsto dalla legge di Bilancio per ottenerlo non sarà più necessario avere in famiglia almeno un disabile, un minore, un disoccupato over 55 o una donna incinta ma basterà un Isee non superiore a 6 mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro.



La platea dei beneficiari passa da 500 mila a 700 mila famiglie, ovvero da 1,8 a 2,5 milioni di persone.



Il reddito di inclusione, che va richiesto all'Inps, prevede l'accredito sulla Carta Rei di una somma variabile da 187,50 a 534 euro a seconda del numero dei componenti della famiglia. Si può percepire anche se si lavora ma non è compatibile con la Naspi.







