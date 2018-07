I rider ora dicono addio alla precarietà: firmato il contratto da 39 ore a settimana

Svolta per i rider, ovvero i fattorini che con biciclette o motorini, consegnano pizze e cene prenotate on line o altre merci. Da oggi anche questi lavoratori, circa 7/8.000 ma trasformati dai media in simbolo della precarietà per i quali qualche settimana fa si mosse anche il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, hanno il loro contratto.



Lo hanno firmato le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati del comparto di Cgil, Cisl e Uil che quindi tentano di rubare una bandiera anti-precarietà al ministro pentastellato.



Nel merito, il contratto (tecnicamente legato al settore della logistica) prevede tutte le tutele, salariali, assicurative e previdenziali tipiche del rapporto subordinato, e l'assistenza sanitaria integrativa. I rider sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente. L’orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali, distribuibili per un massimo di sei giorni a settimana, e con un minimo giornaliero di due ore e fino a un massimo di otto, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino. Previsti a carico delle aziende i Dpi (Dispositivi di protezione individuale), come caschi e pettorine catarifrangenti. Infine viene istituita la contrattazione di secondo livello.



Per il segretario nazionale Maurizio Diamante: “L’accordo è un punto di svolta per molti motivi: innanzi tutto è confermato il ruolo determinante del sindacato e della contrattazione per trovare le risposte alle questioni sempre nuove che riguardano i lavoratori. Poi per la logistica tutta, che è un settore che ha un forte bisogno di regole per poter crescere di più e in maniera più ordinata. Ora chiediamo che il Governo faccia la sua riattivando il prima possibile il tavolo della logistica, che è il luogo deputato per trovare soluzioni al dumping, al caporalato e agli altri problemi che assediano la logistica italiana e che le impediscono di svilupparsi a vantaggio della nostra economia”.



















