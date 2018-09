Rider, orari di lavoro, riposo, equo compenso: dopo il tavolo in arrivo più tutele

Si è appena concluso il tavolo tecnico sui rider, riconvocato oggi dal ministero del Lavoro. Continua il dialogo tra rider, sindacati, imprese e governo per cercare un Protocollo di Intesa per riconoscere ai fattorini del food delivery maggiori tutele.



Il confronto è entrato nel merito della questione: quali tutele disegnare per un lavoro dignitoso, (previdenziali, assicurative, orari di lavoro, diritto al riposo, ed equo compenso) a prescindere dalla configurazione contrattuale e giuridica dei rider.



Non si è discusso, invece, sulla possibilità di configurare i rider come "lavoratori subordinati". Soluzione, condivisa da Cgil, Cisl e Uil e per la quale sembra propendere lo stesso ministro del Lavoro Luigi di Maio, ma avversata dalle imprese del food delivery.



Il prossimo tavolo potrebbe essere riconvocato per la fine di settembre.



«Mi pare che la disponibilità offerta da tutti a ragionare sul merito accantonando i punti di maggior dissenso possa

essere considerato un passo avanti», ha commetanto il segretario confederale Cgil, Tania Scacchetti. Analisi condivisa anche dalla Cisl. «Finalmente si è cominciato a lavorare, ad entrare nel merito, anche se il terreno è complesso. Vedremo strada facendo», spiega Roberto Benaglia.





