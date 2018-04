Il tempo inizia ad essere una risorsa scarsa. Non solo per la crisi internazionale della Siria, ma anche per la crescita economica, come certificano i dati rilasciati ieri dalla Banca d’Italia e che danno segnali di rallentamento. E soprattutto per gli appuntamenti cruciali all’orizzonte, dal Consiglio europeo del 29 giugno sulla riforma dell’Ue, alla fine dell’acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale europea (il cosiddetto Quantitative easing). Insomma, i 2.286,5 miliardi di debito pubblico, potrebbero...





