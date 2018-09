Banche, Bitonci assicura: in arrivo i rimborsi per i risparmiatori truffati

«Entro poche settimane 560 risparmiatori truffati riceveranno i primi ristori. Dalle parole ai fatti, abbiamo iniziato a fare sul serio». E' quanto ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. I rimborsi arriveranno grazie a un emendamento proposto dal Mef e inserito nel milleproroghe.



Ora i risparmiatori, ai quali è stato acolto il ricorso dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, potrranno richiedere il rimborso in via immediata con un limite massimo del 30% e un tetto di 100.000 euro, ha spiegato il sottosegretario al Mef, che poi ha aggiunto: «Si tratta di una prima trance che permetterà a 560 risparmiatori delle banche sottoposte ad azione di risoluzione o, comunque, poste in liquidazione coatta amministrativa, di poter accedere alle prestazioni di ristoro a carico del fondo».



Bitonci ha assicurato che questo sarà solamente l'inizio del processo di rimborsi. «Nella legge di Bilancio le nuove risorse permeteranno il ristoro di migliaia di truffati», ha concluso il sottosegretario.









© RIPRODUZIONE RISERVATA