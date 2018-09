Ryanair, sui bagagli a mano l'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

Altri guai per la compagnia low cost irlandese. Dopo gli scioperi del personale di bordo e dei piloti, arriva anche un'indagine dell'Antitrust.



L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della compagnia aerea sulla nuova policy riguardo i prezzi per il trasporto dei bagagli a mano, introdotta da poche settimane. La nuova normativa, infatti, prevede obbligatoriamente il pagamento del bagaglio a mano. L'Antitrust indaga sulla possibilità che si tratti di una pratica commerciale scorretta. Scorretta, perché il trasporto del bagaglio a mano dovrebbe essere considerato un elemento essenziale del trasporto stesso.



«Se l'Antitrust accerterà la pratica commerciale scorretta sui bagagli a mano, Ryanair dovrà rimborsare tutti i suoi clienti che hanno speso soldi per supplementi ingiusti, pena azioni legali da parte del Codacons nelle sedi opportune», commenta così il Codacons.





