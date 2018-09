Ryanair, sindacato belga rifiuta la proposta della compagnia

Ancora cieli burrascosi per la compagnia low cost irlandese. Questa volta la Ryanair se la deve vedere con il sindacato belga. In vista dello sciopero europeo del 28 settembre, la compagnia aerea sta provando a trovare accordi con i sindacati dei paesi coinvolti. Ma la proposta che aveva avanzato ai sindacati del personale di bordo in Belgio non è andata a buon fine.



La proposta consisteva nell'applicazione del diritto del lavoro del Belgio solo nel 2020 al personale basato a Charleroi, invece dell'applicazione del diritto del lavoro irlandese.



Inoltre riguarderebbe solamente i lavoratori assunti direttamente dalla compagnia aerea e quindi si tratterebbe del 50% del totale. Tutti i nuovi assunti che sono sotto contratto Crewlink, agenzia di reclutamento, ne resterebbero esclusi.



«La proposta di Ryanair è inacettabile. La Cne rifiuta di cadere in questa trappola della compagnia aerea irlandese, che mira solo a dividere i lavoratori, guadagnare tempo ed evitare lo sciopero», tuonano i sindacati.











