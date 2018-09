Ryanair, confermato lo sciopero europeo per il 28 settembre

Ancora guai per la compagnia low cost irlandese. Dopo lo sciopero di ieri dei piloti tedeschi che ha causato la cancellazione di oltre 150 voli, è in arrivo un'altra mobilitazione. Questa volta saranno gli assistenti di volo di Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna a incrociare le braccia il 28 settembre. Lo ha annunciato il sindacato belga CNE, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Uiltrasporti fa sapere che in Italia allo sciopero aderiranno anche i piloti.



«Dopo le azioni di quest'estate nulla è cambiato, nulla si è mosso: le condizioni di lavoro rimangono le stesse. Gli Stati devono obbligare Ryanair a rispettare la legge, come viene fatto nei confronti delle altre imprese multinazionali. Lo chiediamo anche alla Commissione europea, con cui ci incontreremo oggi pomeriggio alle 15», hanno spiegato i rappresentanti sindacali nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Bruxelles .



La compagnia aerea, però, assicura che il disagio sarà minimo e che ci sarà solamente un piccolo numero di voli cancellati. «La vasta maggioranza del personale di bordo in Europa lavorerà normalmente e ci si aspetta inoltre che anche una maggioranza significativa del personale di bordo in Spagna, Italia, Belgio e Paesi Bassi lavorerà normalmente come è accaduto in occasione degli scioperi precedenti», fa sapere la Ryanair in una nota.



Nel frattempo oggi è l'ultimo giorno del referendum che si sta svolgendo tra i piloti italiani: sono chiamati a decidere la validità o meno del contratto firmato tra Ryanir e l'Anpac.













© RIPRODUZIONE RISERVATA