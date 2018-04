Sace, 2017 record: mobilitati per l'export 25 miliardi

L'assemblea degli azionisti di Sace, presieduta da Beniamino Quintieri, ha approvato il bilancio 2017. In un anno in cui l'export italiano ha segnato una crescita del 7,4%, il Polo Sace- Simest ha incrementato significativamente il sostegno alle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane, mobilitando risorse per 25,3 miliardi - il massimo in 40 anni di attività - in crescita del 41% sul 2016.



Sace conferma la sostenibilità economico e finanziaria del proprio modello di business, si legge nella nota, registrando un miglioramento della solidità patrimoniale (SCR in crescita di 23 punti percentuali a 177%) e degli indici di efficienza (cost/income in calo dal 14% al 10%) e una redditività in linea con gli obiettivi di Piano idustriale (RoE pari a 5,9%). L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo all'Azionista pari a 150 milioni e l'accantonamento a riserva di 124,9 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA