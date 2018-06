Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa: Milano giù, spread a 232

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini che minaccia di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sui migranti e segnala di voler smontare la riforma Fornero entro fine anno, gettando così un'ombra in più sui conti pubblici, preoccupa i mercati.

L'euro scivola ai minimi di oltre un anno, arrivando fino a 1,1508 dollari, livello che non toccava dal luglio 2017. La divisa unica ha rotto la barriera di 1,1510 che aveva fatto da base alle quotazioni in forte ribasso a fine maggio, durante le oscillazioni di mercato legate alle consultazioni politiche per la formazione del governo in Italia.

Il rialzo dellotra Btp e Bund, a 232 punti base va di pari passo con le vendite sul settore bancario dove Bper e Ubi cedono oltre il 2,5%.