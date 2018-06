Savona: non esiste piano B, mai proposta l'uscita dall'euro

«C'è un vincolo europeo /tetto 3% deficit/pil) che dobbiamo rispettare ma abbiamo anche un mandato dagli elettori e quindi dobbiamo trovare una conciliazione. La mia idea è che sia l'Europa a trovare una soluzione se non vuole incappare in un problema al voto del 2019», dice il ministro delle Politiche europee Paolo Savona alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell'associazione della stampa estera a Roma, insistendo di essere d'accordo con il collega dell'Economia Giovannni Tria e che il punto «sono gli investimenti». Savona ha ribadito che «non esiste alcun piano B», ma si è rifiutato poi di rispondere alle domande dei giornalisti stranieri che lo incalzavano su altre posizioni contenute nel suo ultimo libro.



«Ho sempre sostenuto che la Germania è un grande paese, nondimeno mi riservo di criticare la Germania, ma per una critica costruttiva che serva a migliorare l'Europa», aggiunge il ministro. «Bisogna trovare un punto di incontro delle diverse filosofie per portare avanti il progetto comune europeo, non c'è acredine», ha aggiunto.



«Un primo calcolo indica che la preparazione del Consiglio Ue di fine mese coinvolge 46 punti importanti della vita europea - continua Savona - alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell'associazione della stampa estera a Roma - Mi sto preparando ad affrontare problemi complessi e delicati, ci sono riunioni incombenti» con i colleghi europei. «Capisco che la stampa aspetta informazioni - aggiunge - capisco che è tra i miei compiti, ma lo farò quando il governo avrà assunto un orientamento su come affrontare le decisioni». «Al momento opportuno preciserò i vari punti», insiste Savona, spiegando che così potrà «comunicare non mie idee personali, ma quelle del governo». Quanto al suo libro 'Come un incubo e come un sogno', Savona tiene a precisare che è precedente agli incarichi di governo assunti. Presenti accanto a Savona alla presentazione del testo, Stefano Fassina di Leu e l'ex ministro Giorgio La Malfa.



«Io, come Ulisse, mi sono legato al palo e ho visto passare Scilla e Cariddi. Ora mi parlano, non sono più un appestato...», continua il professore. «Io sono neutrale, non devo essere eletto. Sono un tecnico che metterà soluzioni tecniche sul tavolo del governo», ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA