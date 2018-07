Ryanair cancella 600 voli per uno sciopero, caos vacanze

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI — Ryanair (@Ryanair) July 18, 2018

Guai in vista per chi dovrà prendere un aereo Ryanair nei prossimi giorni. Lalow cost ha annunciato ladiper mercoledì e giovedì della settimana prossima (25 e 26 luglio), di fronte all'annuncio di uno sciopero del personale di cabina. A rischio così ci sono le partenze per le vacanze per migliaia di persone che avevano scelto l'aereo. In Italia i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair sciopereranno il 25 luglio per 24 ore. Il personale di Ryanair chiede maggiori stipendi e migliori condizioni di lavoro.Circa 50mila passeggeri verranno colpiti dalla cancellazione, ha detto la compagnia suspecificando che tutti verranno avvertiti via mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto. Leriguardano ognuno dei due giorni 200 voli da e per la Spagna, 50 da e per il Portogallo, 50 da e per il Belgio e rappresentano il 12% dei voli in Europa della compagnia irlandese.Estate calda dunque per Ryanair che si appresta ad affrontare il più grande scontro della sua storia con i sindacati. Il personale navigante di Ryanair sciopererà in Italia il prossimo 25 luglio per 24 ore mentre in Belgio, Spagna e Portogallo la protesta si estenderà anche a giovedì 26 luglio «contro l'approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori», spiegano i sindacati di questi quattro Paesi. E, secondo il sindacato spagnolo Sitcpla, la partecipazione dovrebbe essere massiccia con 4-5mila dipendenti che incroceranno le braccia coinvolgendo così circa 200 voli che resterebbero a terra.I dipendenti chiedono che la low cost irlandese rispetti i diritti dei lavoratori di ciascun Paese in cui opera e riconosca i rappresentanti eletti da ciascuna organizzazione per trattare un accordo collettivo. Ma chiedono anche di non dover più pagare per l'uniforme e per cibo e acqua quando sono in servizio.Per quanto riguarda la protesta in Italia, Filt Cgil e Uiltrasporti spiegano che rappresentano nel nostro Paese «lagrande maggioranza di piloti e assistenti di volo Ryanair» ed «è inaccettabile che la compagnia, nonostante le sentenze della magistratura ed a dispetto dei più elementari diritti costituzionali, continui a 'preferirè unilateralmenteinterlocutori minoritari». Secondo i due sindacati «questo indebolisce il potere negoziale dei lavoratori e impedisce di avviare un tavolo di trattativa ufficiale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che giunga in tempi brevi alla definizione di un contratto collettivo di lavoro, per garantire al personale dignità professionale e salariale, tutele sociali, previdenziali e sindacali».Filt Cgil e Uiltrasporti «invitano» quindi i ministri del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio, e dei Trasporti, DaniloToninelli, ad «intervenire urgentemente, affinché le imprese straniere che operano in Italia rispettino le leggi del nostro Paese e non eludano né le sentenze della magistratura, né i diritti dei lavoratori garantiti dalla Costituzione». I sindacati promettono, infine, «battaglia» fino a quando Ryanair «non comprenderà che l'approccio sinora tenuto è contrario agli interessi degli azionisti, dei dipendenti e dei passeggeri».