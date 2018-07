Ryanair, il sindacato: «Equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero»

Ryanair, i cui dipendenti sciopereranno mercoledì e giovedì prossimi, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero, a causa del quale solo a Bruxelles sarà cancellato l'80% dei voli. La denuncia arriva dal sindacato belga Cne, che s'interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo. Il sindacato chiede quindi alle autorità belghe del lavoro di verificare che le regole siano rispettate, cosa sulla quale stanno già indagando le autorità spagnole e portoghesi.



La compagnia aerea low cost ha annunciato la cancellazione di 600 voli per mercoledì e giovedì (25 e 26 luglio), di fronte all'annuncio di uno sciopero del personale di cabina. A rischio così ci sono le partenze per le vacanze per migliaia di persone che avevano scelto l'aereo. In Italia i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair sciopereranno il 25 luglio per 24 ore. Il personale di Ryanair chiede maggiori stipendi e migliori condizioni di lavoro.



La compagnia intanto ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 319 milioni di euro, rispetto ai 397 milioni registrati nello stesso trimestre 2017. Il gruppo attribuisce il risultato all'alto costo del carburante e dei piloti e al calo delle tariffe. Il traffico è cresciuto del 7%, a 37,6 milioni di passeggeri, mentre i ricavi sono aumentati del 9% a 2,079 mld contro i 1,910 mld dello stesso periodo del 2017. Confermate le previsioni per l'esercizio che si chiuderà marzo 2019 con l'utile netto stimato in calo a 1,25-1,35 miliardi di euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA