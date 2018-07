Ryanair, caos in Europa e ripercussioni in Italia per lo sciopero

Più di cento voli cancellati e l'avvio di verifiche da parte dell'Enac e del Garante degli scioperi. È questo il bilancio dello stop di 24 ore del personale di volo di Ryanair che si è svolto in Italia mercoledì nell'ambito della protesta europea che prosegue oggi in Belgio, Spagna e Portogallo.



Intanto la low cost, presa di mira negli ultimi giorni dai propri lavoratori anche in Irlanda, per far fronte al calo delle prenotazioni e delle tariffe a causa degli stop, ha annunciato di voler tagliare del 20% la flotta a Dublino, mettendo a rischio 300 posti di lavoro.



In Italia le 24 ore di sciopero indette da Filt Cgil e Uiltrasporti hanno portato la low cost irlandese a cancellare 132 voli in tutto il Paese, provocando alcuni disagi in alcune basi italiane della compagnia: folla e lunghe file all'aeroporto Marconi di Bologna si sono registrate fin dalla mattina presto, mentre a Ciampino non si sono avute conseguenze sulla regolarità dei voli. Ma le autorità italiane vogliono vederci chiaro sul comportamento della compagnia, già nei giorni scorsi accusata dai sindacali di manovre antisindacali per sostituire il personale in sciopero.



Il garante degli scioperi ha chiesto all'Enac di comunicare con urgenza se tra i collegamenti soppressi a causa dello sciopero, vi siano voli schedulati nelle fasce di garanzia, nonché quelli individuati come collegamenti monogiornalieri da assicurare nel corso dello sciopero, al fine di poter adottare «eventuali provvedimenti». L'Enac da parte sua ha avviato una verifica sulle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia, per accertare «se siano realmente riconducibili allo sciopero in corso o siano state determinate da altre motivazioni».



Un altro fronte di scontro con la low cost rischia infine di aprirsi sulle compensazioni. Il direttore marketing Kenny Jacobs ha infatti annunciato che la compagnia «non pagherà compensazioni» ai clienti per lo sciopero perché la compagnia ha fatto di tutto per evitarlo: «Siamo pronti ad andare in tribunale per far valere le nostre ragioni», avverte. Risponde cauta l'Europa: «I passeggeri i cui voli vengono cancellati hanno diritto a rimborsi, riprotezione, assistenza e in alcuni casi compensazione», ma la decisione su eventuali compensazioni «va presa caso per caso e sotto il controllo delle autorità giudiziarie nazionali».





