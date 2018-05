Scuola, arretrati da lunedì 28 maggio: ecco quanto prenderanno gli insegnanti

LEGGI ANCHE

Lunedì prossimo, 28 maggio, è la data di esigibilità per avere gli arretrati degliprevisti per il triennio 2016-2018 dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Istruzione e Ricerca.A fornire uno strumento utile è OrizzonteScuola che dà una tabella aggiornata degli arretrati per docenti infanzia, primaria, scuola media e superiore. SCARICA LA TABELLA (fonte OrizzonteScuola - Elaborazione Tuttoscuola su dati ARAN)L’effettiva disponibilità delle somme sui conti correnti, spiega OrizzonteScuola , può avvenire nell’arco dell’intera giornata, in relazione alle diverse modalità operative degli istituti bancari. «Il cedolino - spiega - sarà visibile nell’area riservata di NoipA probabilmente in data antecedente, ma il MEF non ha ancora comunicato la data ufficiale».Il pagamento degli arretrati riguarderà anche i supplenti temporanei e il personale in pensione dal 1° settembre 2016 e 1° settembre 2017. Il messaggio di NoIPA in cui viene comunicata la data ufficiale per l’esigibilità non fa però riferimento a queste categorie, pertanto non è chiaro se saranno incluse in questa emissione straordinaria.