Sga, lima la quota in Carige dello 0,9%

La Sga lima la partecipazione in Carige scesa dal 5,4 al 5,09%. Il cda del veicolo degli Npl, riunitosi nel pomeriggio di mercoledì 29, ha dato mandato all'ad Marina Natale di procedere alla vendita di uno 0,9% per diluire la quota sotto la soglia del 5%. Sga che è di proprietà del tesoro, non ha presentato una lista per il rinnovo del cda in occasione dell'assemblea del 20 settembre perchè l'azionista non vuole schierarsi con i due fronti che si contrappongono (Malacalza e Mincione). E proprio per questo, almeno fino all'assemblea, la società degli Npl non vorrebbe cedere le sue azioni ai due schieramenti.

