Così lo smart working ha cambiato il lavoro

Si chiama smart working il nuovo modo di lavorare nelle aziende. Il "lavoro agile" che garantisce la flessibilità degli orari e la gestione autonoma degli spazi lavorativi, sta prendendo sempre più piede nelle realtà lavorative.

I dati dimostrano che questa è la nuova tendenza del mondo del lavoro: in Europa circa il 17% ha accesso a politiche di smart working con picchi del 37% nei Paesi Scandinavi. L'Italia, invece, non sta al passo con i tempi: secondo uno studio recente di Eurofond e dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro solo il 7% degli italiani ha adottato questa pratica.



Nonostante i dati italiani dimostrino questa controtendenza rispetto al resto dell'Europa, il Gruppo bancario Iccrea ha investito molto in questo nuovo settore. Il Gruppo, che conta 150 miliardi di euro in attivo più di 4 milioni di clienti e un patrimonio aziendale composto da 2600 collaboratori, ha iniziato una sperimentazione di smart working con 70 dipendenti che arriverà a 400 entro la fine del 2018.



Molti sono i vantaggi di questo nuovo modo di lavorare, ma uno in particolare: il tempo. È stato calcolato dal Victoria Transport Policy Institute che il tempo vale circa 20 euro all'ora: questo significa che il collaboratore, che non deve recarsi tutti i giorni sul posto di lavoro, arriverebbe a risparmiare fino a 7.246 euro all'anno. Mentre per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il risparmio annuale arriverebbe a una media di 7.689 euro. E i lavoratori che hanno figli o familiari malati potrebbero risparmiare fino a 4.560 euro all'anno. In totale si può ipotizzare un risparmio di 19.000 euro all'anno per il collaboratore.



Il Gruppo Iccrea, inoltre, per agevolare ancora di più i suoi dipendenti ha stretto un accordo con il VII Municipio di Roma, dove risiede il centro direzionale, per la creazione di un asilo nido aziendale a pochi passi dalla propria sede. È stato avviato a ottobre scorso e può ospitare fino a 30 figli dei dipendenti con un costo di 240 euro al mese.





