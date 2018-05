Spread in leggero calo, Piazza Affari positiva

Lo spread tra Btp e Bund apre a 182 punti, in calo rispetto ai 185 punti di ieri in chiusura di una giornata durante la quale il differenziale aveva raggiunto quasi quota 190 punti. Lo spread resta ai massimi da giugno 2017. Il rendimento del titolo decennale italiano questa mattina è al 2,36%. Apertura in leggero rialzo per PiazzaAffari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,19% a 23.135 punti.Ieri lo spread, il differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali, termometro della fiducia degli investitori sull'Italia, aveva toccato 189 punti, con un rialzo di 20 centesimi sulla chiusura della seduta precedente. Il rendimento del Btp decennale aveva invece fatto un balzo indietro di 3 anni e mezzo toccando la soglia del 2,40%, rendimento che non vedeva da novembre 2014. «L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia», ha detto l'agenzia di rating Fitch.LEGGI ANCHE, che si è mossa fra alti e bassi, chiudendo poi all'insegna della cautela. A penalizzare i mercati sono le incertezze relative al, con l'Italia in focus in questi giorni, e il continuo, che prospettano un'accelerazione inflazionistica e chiamano in causaa 22.981,65 punti, mentre il Topix perde lo 0,14% a 1.133,16 punti. La borsa nipponica ha tratto parzialmente beneficio dal cambio più favorevole dello yen contro il dollaro, che premia i top exporters. Più sacrificate le borse cinesi conche arretra dello 0,58%, mentrecede lo 0,24% e Taiwan lo 0,25%.