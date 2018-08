Spread in calo ma sopra quota 270. Si allenta la crisi turca, Borse stabili

Lo spread Btp-Bund resta in calo rispetto ai massimi segnati ieri oltre quota 280, ma si mantiene sopra i 270 punti base, a 272, con rendimento del decennale italiano al 3,04% a metà seduta.



I mercati tirano il fiato grazie all'allentarsi della tensione per la crisi della lira turca, che oggi guadagna circa

il 5% a 6,5692 dopo i minimi storici di ieri oltre quota 7 sul dollaro. Rialza la testa anche la Borsa di Istanbul, in rialzo

di oltre l'1%.



Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile +0,16%, Londra mostra una limatura dello 0,08% mentre Parigi registra un +0,14%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 3,32% grazie al rialzo del greggio. Brilla Unipol, con un forte incremento (+2,89%). Ottima performance per Leonardo, che registra un progresso del 2,38%. Buoni spunti su UnipolSai, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che registra un -4,62% dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Affonda Mediaset, con un ribasso del 3,94%. Crolla Buzzi Unicem, con una flessione del 2,98%. Vendite a piene mani su Banco BPM, che soffre un decremento del 2,54%.



Al top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Amplifon (+2,88%), Juventus (+2,74%), Datalogic (+2,45%) e Danieli (+1,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis -3,34%.

