Spread in calo, Borsa in rialzo

Avvio in netto rialzo per Piazza Affari, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del Governo guidato da Giuseppe Conte. Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69%.



In tarda serata è stata annunciata anche la lista dei ministri del nuovo esecutivo, chiamato a giurare questo pomeriggio. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso del 2,1% e adesso allunga al 2,5%. Per altro è vistoso il movimento dei rendimenti sulle scadenze brevi, quelli che si erano infiammati nei giorni scorsi: i tassi dei titoli di stato a due anni si attestano allo 0,73% contro l'1,36% di ieri. Vanno bene anche le altre Borse europee, nonostante ieri Wall Street abbia chiuso in ribasso, risentendo dei timori provocati dalla decisione dell'amministrazione Trump di imporre dazi all'acciaio e all'alluminio anche a Europa, Canada e Messico. Parigi guadagna lo 0,9%, Francoforte lo 0,58% e Madrid l'1,12%. Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica.



A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca (+2,3%), nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo firmato dal ceo, Sergio Marchionne. Ieri, intanto, la divisione americana del gruppo ha annunciato che amplierà la collaborazione con Waymo, società per lo sviluppo di tecnologie a guida autonoma che utilizza sensori sviluppati da Google nel 2009. L'accordo prevede l'aggiunta fino a 62.000 di minivan Chrysler Pacifica Hybrid alla flotta di veicoli a guida autonoma di Waymo, estendendo l'impegno preso da Fca a gennaio di fornire migliaia di veicoli per il servizio di trasporto senza pilota di Waymo. Secondo le previsioni, le consegne inizieranno a fine 2018. Della galassia Agnelli Ferrari (+2%), Cnh (+1,7%) ed Exor (+2,6%). Volano le banche, confortante dall'andamento dello spread e dei titoli di stato: Bper sale di oltre il 3,5%, Ubi del 4,7% e Unicredit del 3,9%. Banco Bpm +5,7% all'indomani dell'annuncio della cartolarizzazione di Npl per oltre 5 miliardi di euro.







