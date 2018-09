Spread in calo, Fitch non spaventa i mercati. Borsa positiva

Mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch. Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre a 289 punti base, vicino ai livelli della chiusura di venerdì a 290, prima delle valutazioni dell'agenzia di rating sul debito sovrano tricolore, e poi scende ancora verso quota 280. Piazza Affari in leggero rialzo.. Venerdì scorso a mercati chiusi l'agenzia di valutazione dell'affidabilità di credito americana ha confermato il rating "BBB" dell'Italia ma ha rivisto al ribasso le prospettive da "stabili" a "negative". All'origine della decisione la formazione del nuovo governo gialloverde, che secondo l'agenzia potrebbe portare a un livello di allentamento di bilancio che lascerebbe il debito pubblico più esposto a shock potenziali.L'agenzia sottolinea fra le criticità la «natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell'attuazione degli impegni presi nel Contratto e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Non è chiaro come queste tensioni politiche saranno risolte». «L'avversione di alcune parti del governo» dell'Italia «nei confronti dell'Ue e dell'euro rappresentano un ulteriore rischio» per l'Italia, secondo Fitch. Nonostante questo «riteniamo bassa la probabilità che il governo avanzi politiche che minaccino un'uscita» dall'Europa o la «creazione di una moneta parallela», sottolinea ancora l'agenzia.. La prima risposta del mercato al taglio delle prospettive dell'Italia da parte di Fitch non spaventa dunque i mercati. Infatti, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si muove in avvio intorno ai 287 punti base e poi cala ancora verso quota 280. Scende anche il rendimento del decennale italiano, al 3,21% dal 3,26% della vigilia.. La Borsa di Milano mostra un leggero rialzo (+0,3%). Le Borse europee sono invece in calo con i timori di nuovi dazi e dopo lo stallo dei colloqui tra Usa e Canada sul trattato commerciale nafta. Tra gli investitori restano i timori per il futuro di Argentina e Turchia. A Buenos Aires il presidente argentino Mauricio Macri ha messo a punto un pacchetto di misure anti-crisi che saranno annunciate nel corso della giornata. Euro debole sui mercati valutari europei con la moneta unica che viene scambiata a 1,1605 dollari. Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,09%). In calo Parigi (-0,11%), Francoforte (-0,21%) e Madrid (-0,12%). In controtendenza Londra (+0,19%).. A spaventare gli investitori l'ulteriore inasprimento della guerra commerciale tra Usa e Cina, che nei giorni precedenti ha visto i due Paesi imporre dazi bilaterali per 50 miliardi di dollari. Nonostante gli incontri tra le due delegazioni in corso a Washington, vi è il serio rischio che Trump possa portare le tariffe fino a 200 miliardi. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un calo dello 0,61% a 22,724 punti.