L'imprenditoria femminile si confronta a Roma

A maggio, Startup Grind - la community di Google for Entrepreneurs attiva in tutto il mondo con oltre 1 milione di partecipanti in 350 città - celebra il mese delle donne imprenditrici che sono riuscite a farsi strada nel mondo del digital e dell’innovazione. Per Startup Grind Roma, ospite dell’incontro - che si terrà venerdì 25 maggio presso gli spazi di Pick Center - sarà Valeria Santoro, general manager Italia di Stocard - il servizio che permette di avere tutte le loyalty cards a portata di smartphone - e in precedenza a Google e Nokia.



Due le donne che si affiancheranno nella conduzione della fireside chat con Santoro: Luisa Marotta - codirector di Startup Grind Roma - e Giulia Decina, presidente della community femminile digital Girl Geek Dinner Lazio. Partner nell’organizzazione dell’evento è il Professional Women's Network di Roma, local branch del Pwn Global, associazione che riunisce e ispira una rete internazionale di professioniste per sostenere concretamente una leadership di genere equilibrata e inclusiva, attraverso percorsi di formazione e mentoring nazionali e internazionali.



In occasione del Female Leaders Month, saranno ospiti il board di Pwn e la neo-eletta presidente Anna Benini, imprenditrice digitale founder della start-up Liane, nata per aiutare le donne, in particolare le mamme che lavorano, a conciliare la vita professionale e lavorativa. Ad aprire l'evento in collegamento da Londra, Eleonora Rocca, ceo del Mashable Social Media Day Italy, che parlerà del fattore #WomenPower e di come abbia costruito un team prevalentemente femminile che lavora tutti i giorni con passione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA