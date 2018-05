I francesi a caccia di startup nel food e nella mobilità

Avete un'idea fantastica nel settore food o in quello della mobilità sostenibile, ma vi mancano i soldi per realizzarla? Non rassegnatevi: l'incubatore francesec TheCamp è pronto a supportarvi per far finalmente partire a pieni giri la vostra startup. Però la vostra idea deve essere davvero innovativa: per accedere al programma dovrà sbaragliare una concorrenza mondiale. In tutto infatti saranno dieci le startup scelte che potranno accedere a un pacchetto di servizi di accelerazione della durata di tre mesi, da settembre a novembre prossimi, presso la sede in Aix-en-Provence dell'incubatore TheCamp. Per l'Italia le selezioni si terranno, grazie a una partnership con Aster, società della regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, a Bologna il 22 maggio presso Le Serre di Aster Via Castiglione 136. Ma bisogna decidersi in fretta: le iscrizioni devono arrivare entro il 13 maggio sul sito internet dedicato https://www.f6s.com/foodandmobilitypitchcontest/apply Le 10 startup saranno scelte da una giuria di esperti sulla base di 4 criteri: curriculum dei fondatori, aspetti tecnologici, adeguatezza del progetto ai principi di sostenibilità di TheCamp e capacità della startup di stare sul mercato. Il 22 maggio le aziende selezionate dovranno fare una presentazione di 3 minuti (pitch) davanti agli esperti scelti da TheCamp. Da 1 a 3 di queste parteciperanno alla selezione finale con i mentor del programma di accelerazione francese. TheCamp è promosso da Crédit Agricole in collaborazione con alcune multinazionali (Air France, Sanofi, Vinci, Accenture ecc.) e istituzioni locali francesi (Regione PACA, Departement des Bouches du Rhone ecc.). .