Tesoro, così si rischia di bruciare il paracadute contro il rialzo dei tassi

Qual è l'origine del contrasto che vede la Procura della Corte dei Conti insolitamente impegnata contro il Tesoro, al punto da interferire nella gestione del debito pubblico, da sempre prerogativa esclusiva del governo? La domanda non è oziosa, perché di questi tempi, con lo spread tornato in area 160, per l'Italia non è certo il miglior viatico una contrapposizione che rischia di minarne ulteriormente l'immagine sui mercati. E d'altro canto, in nessun Paese la magistratura contabile ha mai messo in...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD