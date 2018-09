Thales Alenia Space firma contratti con Esa

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver firmato i

contratti con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per gli studi di fase A/B1 di due elementi della LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway), precedentemente nota come Deep Space Gateway. È quanto si legge in una nota.



La nuova infrastruttura cis-lunare Gateway sarà dotata di un sistema di alimentazione elettrica e propulsivo, di moduli abitabili con capacità di attracco per altri veicoli, di camere di compensazione sia ad uso di esperimenti scientifici che per attività extra-veicolari (EVA) e verrà rifornito regolarmente da moduli logistici. Lo sviluppo e la costruzione, prevista a partire dal 2020, è guidato dall'attuale pool di Agenzie partners della Stazione Spaziale Internazionale: NASA,

ESA, Roscosmos, JAXA e CSA.



Thales Alenia Space guiderà, in qualità di prime contractor, uno degli studi paralleli sia per I-HAB (International - Habitat) che per ESPRIT (European System Providing Refuelling, Infrastructure and Telecommunications), quest'ultimo con OHB nel ruolo di sottocontraente principale. I-HAB, prosegue la nota, è un elemento pressurizzato con funzioni di abitabilità e supporto vitale per l'equipaggio, che implementa funzionalità di attracco per fornire interfacce e risorse a veicoli che visiteranno l'avamposto cislunare.

