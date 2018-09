Tim, il consiglio di Stato respinge ricorso su gara Consip

Il Consiglio di Stato ha respinge il ricorso di Tim sulla gara Consip aggiudicata a Tiscali, Bt Italia, Vodafone Italia Fastweb, Wind Tre e Vodafone-Bt Italia per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività alle pubbliche amministrazioni.



Nella sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato condanna Tim alla refusione delle spese di lite, che

liquida in 5.000, oltre accessori, a favore di ciascuna delle parti.



Nelle motivazioni si legge tra che «l'appello

non è fondato e merita di essere respinto» e che « le doglianze, come articolate, non persuadono».



© RIPRODUZIONE RISERVATA