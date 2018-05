Tim, a Elliott la maggioranza nel Cda. Sconfitta Vivendi

Elliott vince la sfida in Tim contro l'azionista di controllo Vivendi. La sua lista è stata la più votata in assemblea e si aggiudica così 10 posti in cda. Entrano tra gli altri Fulvio Conti, Alfredo Altavilla e Luigi Gubitosi. A Vivendi, finita in minoranza, spettano 5 rappresentanti. Al voto ha pertecipato il 67,5% del capitale.



Tim inverte quindi la rotta in Piazza Affari. Il titolo, che prima del voto perdeva lo 0,8% ora segna un rialzo dell'1,15% a 0,85 euro. Resta positiva Vivendi (+1%) sulla Piazza di Parigi, uscita sconfitta dal confronto con il fondo Usa.

