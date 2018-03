Tim, il fondo Elliott attacca: mossa Vivendi cinica e per suo interesse

La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim viene bollata dal fondo Elliott come «cinica e al servizio dei suoi interessi» in quanto «ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile». «Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo societario», si legge in una nota del fondo Usa.



«Considerata la forza dietro la campagna di Elliott in Tim per migliorare sia le performance che la corporate governance di Telecom Italia, Elliott non è sorpreso di aver visto ieri le dimissioni di sette membri del

board affiliati con Vivendi», si legge ancora nella nota. Elliott ricorda anche a Vivendi il suo track-record di 40

anni di consistente creazione di valore e il suo impegno duraturo e di lungo termine nel mettere in luce le carenze nella corporate governance e catalizzare cambiamenti positivi. Al riguardo il fondo di Paul Singer sottolinea che la storia del suo investimento in Telecom Italia risale al 1999, ben prima che Vivendi diventasse azionista della società.



Ieri nel corso del cda di Tim il presidente Arnaud de Puyfontaine e i consiglieri Camilla Antonini, Frédéric Crépin, Felicité Herzog, Marella Moretti, Hervé Philippe e Anna Jones avevano annunciato le dimissioni con «l'auspicio - hanno spiegato . che tale gesto possa contribuire a fare chiarezza e a dare certezza alla governance della società, rimettendo all'Assemblea degli Azionisti la responsabilità di nominare ex novo l'organo consiliare in base alle ordinarie regole di legge e di Statuto».



Il consiglio di amministrazione del gruppo ha quindi deciso a maggioranza di convocare per il 4 maggio 2018 un'assemblea degli azionisti ordinari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo consiliare.

