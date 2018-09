Tim, si conferma per il quindicesimo anno nell'indice di sostenibilità Dow Jones

Tim per il quinidicesimo anno consecutivo si conferma nei Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) e

Europe (DJSI Europe). Si legge in comunicato stampa dell'azienda. La revisione annuale per l'ammissione agli Indici di Sostenibilità del Dow Jones consiste in un rigoroso e attento processo di valitazione dell'azienda svolto da agenzie di rating specializzate che ne analizzano la performance finanaziaria sulla base di criteri di natura generale e settoriale. Questi criteri considerano le relazioni con i clienti e con le persone del gruppo, l'innovazione e la ricerca, la gestione dei rischi, le strategie relative ai cambiamenti climatici, la catena di fornitura e l'analisi degli impatti socio-ambientali del business.



Si tratta di un riconoscimento importante per Tim. Inoltre la presenza di un'azienda negli indici di sostenibilità è un elemento di crescente interesse nella valutazione degli investitori, perché le aziende sostenibili sono ritenute meno rischiose nel medio-lungo termine rispetto a quelle che non soddisfano requisiti di natura ambientale, sociale e di governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA