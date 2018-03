Borse spaventate dai dazi Usa, Tokyo giù del 4%

Borse asiatiche in calo zavorrate dai dazi di Donald Trump che hanno trascinato al ribasso anche Wall Street. Il presidente americano bastona la Cina con un pacchetto di dazi e sanzioni per 60 miliardi di dollari. Pechino risponde mettendo nel mirino 128 prodotti Usa per 3 miliardi. Trump grazia invece per ora l'Europa e altri paesi alleati degli Usa

sospendendo i dazi sull'import di acciaio e alluminio.



A Tokyo l'indice Nikkei ha perso oggi il 4,51% a 20.617 punti. Male anche Seul che chiude gli scambi con un calo del 3,18% mentre Taiwan lascia sul tappeto l'1,66%. A picco le borse cinesi con Shanghai che scende del 3,44% e Shenzhen del 4,52%.





