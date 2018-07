Ferrovie dello Stato, Toninelli firma decadenza intero Cda

Con un post sulla sua pagina Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato di aver firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato.







Nei giorni scorsi il Ministro aveva detto di "aspettarsi un passo indietro" da Renato Mazzoncini, AD di Trenitalia rinviato a giudizio per truffa lo scorso giugno. Il nuovo Governo non ha visto di buon occhio nemmeno la programmata fusione tra Anas e Fs. "Non c'è nessun motivo per tenerle insieme", aveva detto recentemente Toninelli.



"Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di FS per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento - ha infatti scritto oggi Danilo Toninelli - e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la "cura del ferro" ha un ruolo fondamentale".



Matteo Salvini. «Per la Rai stiamo cercando di scegliere le persone migliori, sganciate da logiche di partito. Ci saranno belle persone». Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a margine di un'audizione al Senato, sulle nomine in Rai.

