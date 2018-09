Toninelli: no a matrimonio Fs-Anas, vanno di nuovo separate

FS e Anas dovranno essere nuovamente separate. "Non staranno più insieme, non c'è motivazione di sinergie - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, davanti alla commissione Ambiente della Camera -. Di sicuro Anas ha un obiettivo di impresa non compatibile con quello di FS, le analisi compiute ce lo dimostrano".



"Stiamo studiando se procedere con una scissione che possa essere fatta internamente alla holding FS o per decreto", ha precisato il ministro.



