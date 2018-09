Spagna, via libera all'altovelocità privata

La Comision Nacional de los Mercados y la Comptetencia (Cnmc) ossia l'authority spagnola per la concorrenza, ha dato il via libera al primo servizio privato ferroviario di alta velocità fra Madrid e Barcellona. Farà parte

della linea di collegamento internazionale fra Madrid e Montpellier, in Francia, promossa dall'impresa Intermodalidad de Levante (Ilsa).



Su quel tragitto la compagnia privata sarà in concorrenza con la linea gestita da Renfe, l'operatrice a partecipazione statale.

In un comunicato in risposta alla richiesta di Ilsa, l'authority spagnola per la concorrenza rileva che si tratta di una connessione internazionale liberalizzata dalla Commissione Europea, che amplia il mercato e migliora l'offerta commerciale esistente, con tempi di viaggio del 10% inferiori agli attuali e prezzi competitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA