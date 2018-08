Tria frena Di Maio: «Lo spread scenderà. Non supereremo il tetto 3% del deficit»

Il rispetto del rapporto deficit Pil del 3% è stato criticato anche da chi lo ha inventato, «ma è molto diverso dal dire che lo supereremo». È il messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria in una conferenza stampa presso l'ambasciata italiana nel corso della missione in Cina. Il ministro rispondeva a una domanda su quanto affermato oggi dal vice premier Luigi Di Maio in una intervista sul superamento del 3% per finanziare il reddito minimo.



«Lo spread attuale non risponde ai fondamentali e alla solidità dell'Italia. Ricordo che l'Italia ha un surplus primario da vent'anni. Ritengo che l'andamento sia anche dovuto ad una fase di incertezza tipica del periodo estivo. Ma nelle sue linee generali è già stato definito il rispetto delle regole di finanza pubblica», ha affermato ancora il ministro dell'Economia.



«L'andamento delo spread tra Btp e Bund decennali «si restringerà quando il governo chiarirà i suoi propositi per la Legge di Bilancio», ha assicurato ancora il ministro. «L'Italia non peggiorerà la situazione strutturale del debito - ha aggiunto - che è pienamente sostenibile ed è su un sentiero di riduzione. Non credo ci siano problemi sul debito italiano».



Nel confronto con l'Ue «non vedo grandi conflitti di mia competenza». «Nel confronto con l'Ue non vedo grandi conflitti di mia competenza», ha aggiunto Tria, ha detto ancora iltitolare di via XX settembre.

