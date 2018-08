Tria: «Accordo per avvio flat tax e reddito di cittadinanza». Ma i conti peggiorano

Il Ministro Tria esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza. È quanto si legge in una nota del Mef.



Intanto si fa strada un deficit tendenziale che supera già l'1% del Pil per il 2019 e minaccia di peggiorare sotto il peso dell'aumento delle spese per interessi e del rallentamento del Pil. È il quadro di finanza pubblica con cui si trova a dover fare i conti l'Esecutivo (oggi si è riunito un vertice a Palazzo Chigi), in vista della Legge di Bilancio, secondo quanto apprende Radiocor da fonti vicine al Governo.



L'ultimo quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Def indicava il deficit tendenziale allo 0,8% il prossimo anno e all'1,8% nel 2018, ma il rallentamento del Pil grava già sull'aggregato per circa 2,5 miliardi e l'aumento dello spread tra BTp e Bund, che oggi ha toccato i 270 punti, per circa 5 miliardi. Secondo le fonti, gli spazi di manovra «in deficit» si sono ridotti ulteriormente e flat tax e reddito di cittadinanza potranno essere solo avviate, contando per quest'ultimo sull'utilizzo di risorse dal Fondo sociale europeo.



Al termine dell'incontro di oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto soddisfatto per l'accordo che consentirà di rispettare gli obiettivi di bilancio illustrati in Parlamento: non compromettere il percorso di riduzione del deficit e debito, rinviando tuttalpiù il timing per il pareggio strutturale.





