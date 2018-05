Uber pronta all'offensiva sul mercato tedesco

Uber sta organizzando una nuova offensiva al mercato tedesco. Lo ha confermato l'amministratore delegato della compagnia di trasporto automobilistico privato Barney Harford., in un'intervista all'agenzia tedesca Dpa. Attualmente, la compagnia offre solo un servizio di noleggio auto con taxi e autista a Berlino e Monaco. I servizi della società sono stati vietati a settembre 2014 perché le sue operazioni sono state considerate in violazione delle leggi nazionali che impongono a tutte le società di trasporto di utilizzare i driver con licenza. Ciò significa che la maggior parte dei tedeschi non è stata in grado di utilizzare l'offerta principale dell'azienda: un'app che consente alle persone di convocare autisti privati ​​utilizzando le proprie auto per portarli a destinazione. Harford ha sottolineato che spera di cambiare le cose con un processo che vedrà i dirigenti di Uber incontrare rappresentanti di varie città e stati tedeschi a partire da luglio.

